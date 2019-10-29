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Öğrencilere Cumhuriyet altını ödülü

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Cumhuriyet’in 96.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Cumhuriyet'in 96. yılı kutlaması etkinlikleri kapsamında şiir, resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Cumhuriyet, Milli İrade ve Kültür komisyonu tarafından belirlenerek dereceye giren öğrencileri, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim makamında kabul etti.


Kaymakam Halim Liseler arası kompozisyon dalında birinci olan Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Sude Naz Avseven, Ortaokullar arası şiir dalında birinci olan Özel Şeref Koleji öğrencisi Oğuz Armağan, İlkokullar arası resim dalında Hisarbey İlkokulu öğrencisi, Fadime Nur Yaman, Anasınıfları resim dalında Şehit Sabit Demirtaş Anaokulu öğrencisi Hazal Key'i başarılarından dolayı tebrik ederek, Cumhuriyet altını ile ödüllendi.

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