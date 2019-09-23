Öğrencilere 'Demokrasi' anlatıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Gazi Emet Anadolu Lisesi öğrencilerine 'Demokrasi bilincini geliştirme' programı anlatıldı.

Tarih öğretmeni Nilgün Gürbüz tarafından anlatılan programda eğitim-öğretim sürecinin başarısı, belli öğrencileri belli bir zaman dilimi içinde yetiştirmeye yönelik düzenli eğitim durumları ve öğrenme yaşantıları düzeneği olarak görülen eğitim programının niteliğine bağlı olduğu belirtildi.

Eğitim ve öğretim programları hedefler, içerik, eğitim durumları ,öğrenme yaşantıları ve değerlendirme gibi öğelerden oluşan dinamik bir yapı olduğunu belirten Nilgün Gürbüz, ''Demokratik bir eğitim programının hedefleri belirlenirken, birey merkeze alınmasına rağmen, gruplar ve farklı kültürler göz ardı edilmez. Demokratik bir eğitim programının içeriği oluşturulurken, belirlenen hedeflerin işaret ettiği bilgi ve beceriler öne çıkartılır. Bu bilgi ve becerilerin öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak her bir öğrenci tarafından öğrenilebilecek sadelikte, güçlükte ve yapıda olması, içeriğin teorik uygulama dengesini sağlaması, bölgeler arası sosyal, ekonomik, eğitsel ve yaşamsal gereksinimleri dikkate alması ve bilimsel gerçeklere uygun olması önemlidir'' dedi.