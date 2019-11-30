Öğrencilere ''Diyabet'' anlatıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine diyabet ile ilgili seminer verildi.

Okul sağlığı konusu kapsamında öğrencileri bilgilendirdiklerini belirten Okul Müdürü Ergun Yavuz, ''Konferans salonumuzda

okulumuz Gıda Teknolojisi öğretmeni ve Okul Müdür Yardımcısı Nurtap Kaya'nın yaptığı sunumla gençlere diyabet ile ilgili bilgiler aktarıldı. Gençlerimizi sağlıklı ve kaliteli yaşam hakkında, bilgiyle donatmaya devam ediyoruz'' dedi.

Gıda Teknolojisi öğretmeni ve Okul Müdür Yardımcısı Nurtap Kaya, diyabet, şekerin vücuttaki rolü ve insülinin etkisi, diyabet tipleri, diyabetin belirtileri, beslenme, egzersiz ve diyabetli hastaların yaşam kalitesi gibi konularda sunum yaparak öğrencileri bilgilendirdi.

Nurtap Kaya, ''Çocuklarda diyabetin nedenlerine baktığımızda; genetik yatkınlık, bağışıklık sisteminin mikropmuş gibi vücudumuzdaki hücrelerle savaşması, enfeksiyon hastalıkları ve çevresel etmenler karşımıza çıkıyor. Diyabet kesinlikle bulaşıcı değil. Çevrenizde Tip 1 diyabetli arkadaşınız varsa, kendisini gizlemeden kan şekerini ölçmesine, insülin iğnesini yapmasına yardımcı olun. Diyabetli arkadaşınız varsa, ondan uzak durmayın. Onlara hasta değil, diyabetli olarak hitap edin. Diyabetli arkadaşlarınız uygun tedaviyle normal bir yaşam sürebilirler ve sizlerle aynı etkinlikleri yapabilirler" diye konuştu.