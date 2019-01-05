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Öğrencilere "Diyabet eğitimi" verildi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik diyabet eğitimi gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik diyabet eğitimi gerçekleştirildi.


Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulunda İlçe Hastanesi Hemşiresi Gülhatun Gültekin tarafından verilen eğitim yoğun katılımla gerçekleşti.


Hemşire Gültekin, yaptığı açıklamada, ''Diyabet bir hastalık değil yaşam tarzıdır. Bunun iyi bilinmesi gerekir. Diyabette önemli olan beslenme şeklidir. Küçük yaşlarda oluşturulan düzenli beslenme alışkanlıkları ileride çıkabilecek hastalıkların azalmasına ve kontrol altında tutulmasına yardımcı olmaktadır'' dedi.


Eğitim öğrencilerin sordukları soruların Hemşire Gültekin tarafından cevaplanmasıyla sona erdi.

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