İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilere göz tarama testi yapıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, Ortaokul öğrencilerinin, Özel Eğitim Öğretmeni Selda Çelik tarafından "Snellen göz tarama testi" uygulamasından geçirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Ortaokul öğrencilerinin, Özel Eğitim Öğretmeni Selda Çelik tarafından "Snellen göz tarama testi" uygulamasından geçirildiği bildirildi.


Çavdarhisar Ortaokul Müdürü Canip Özkan, yaptığı açıklamada, ''Öğrenim görevinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli koşullardan bir tanesi de iyi görmektir. Görme eylemindeki herhangi bir aksaklık öğrencinin rahat kavramasını ve öğrenmesini engelleyebilir. Bu sebeple Özel Eğitim Öğretmenlerimizden Selda Çelik tarafından öğrencilerimize 'Snellen göz tarama testi' (Görme keskinliği ölçümü) uygulanmıştır. Görme kusuru olduğu tespit edilen öğrencilerin velileri bilgilendirilerek göz doktoruna yönlendirilmiştir'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.