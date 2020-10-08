Öğrencilere “Jandarma Çocuk Dergisi” ve boya kalemi dağıtıldı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnköy İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine "Jandarma Çocuk Dergisi" ile boya kalemi dağıttı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnköy İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine "Jandarma Çocuk Dergisi" ile boya kalemi dağıttı.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 2020 - 2021 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte sorumluluk alanında bulunan İnköy İlkokulunda birinci sınıf öğrencileriyle ile bir araya geldi.
Çocuklarla yakından ilgilenen ekipler, jandarmayı tanıtarak "Jandarma Çocuk Dergisi" ve boya kalemi dağıttı.