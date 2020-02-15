Öğrencilere Jandarmanın hazırladığı trafik kurallarını anlatan kitap dağıtıldı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde öğrencilerde trafik bilinci oluşturmak için, Jandarma tarafından hazırlanan ve içerisinde trafik kurallarının yer aldığı boyama kitapları Anaokul öğrencilerine dağıtıldı.

Kitap dağıtım etkinliğine Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ve Emniyet Amiri Asil Kırcın katıldı.

Dumlupınar Kaymakmı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamda, ''Trafik bilincini geliştirmek ve çocuklarımızda trafik bilinci oluşturmak amacıyla, Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan, içerisinde trafik kurallarının yer aldığı boyama kitaplarını, ilçemiz Gazilkokulu Anasınıfı öğrencilerimize dağıtarak trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptık'' dedi.