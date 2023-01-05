Öğrencilere matematik alanında teşvik ödülü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, Bakanlığa bağlı resmi örgün ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin bilimsel düşünme, araştırma yapma, akademik çalışmalara alt yapı oluşturabilecek analitik düşünme becerilerini geliştirerek yeni bilgiler üretmelerinin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen "Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması"nda teşvik ödülü alan Nafi Güral Fen Lisesi öğrencileri Eyyüp Bağcıoğlu, Oğuz Başdemir, Nezih Merdan Özçoban, Danışman Öğretmen Eray Kanpak Ve Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyğit'i ziyaret ettiler.

Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencileri tebrik ederek kitap hediye etti ve başarılarının devamını diledi.

"Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu” yarışmasının ilk yılında bin 213 öğrencinin hazırladığı 666 proje başvurusu alındı. Başvuru sistemine yüklenen proje raporları üzerinden yapılan ön değerlendirme sonucunda 69 ilden, 86 farklı okuldan, 88 erkek ve 94 kız öğrencinin hazırladığı 98 proje, yarışmanın final aşamasına davet edildi. Öğrencilerle birlikte etkinliğe toplam 98 öğretmen ve her okuldan bir yönetici katıldı.

“Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu" yarışmasında, Matematik Öğretmeni Eray Kanpak'ın danışmanlığında, Kütahya Nafi Güral Fen Lisesinden Eyyüp Bağcıoğlu, "Nokta sayarak eğrilerin altındaki alanın yaklaşık olarak hesaplanması ve Riemann toplamları ile karşılaştırılması" isimli projesi ile matematik alanında teşvik ödülü aldı. Yine Kütahya Nafi Güral Fen Lisesinden Oğuz Başdemir ve Nezih Merdan Özçoban, "Kenarortay, açıortay, Seva ve Menelaus teoremlerinin basit makineler ile ispatlanması" isimli projesi ile matematik alanında teşvik ödülü aldılar.