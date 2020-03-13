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Öğrencilere meslek seçiminin önemi anlatıldı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde "Kurum Amirleri Öğrencilerle Buluşuyor" projesi kapsamında Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, Şehit Süleyman Turan Anadulu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek meslek seçimi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde "Kurum Amirleri Öğrencilerle Buluşuyor" projesi kapsamında Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, Şehit Süleyman Turan Anadulu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek meslek seçimi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.


Yaşamın büyük kısmının seçtiğimiz meslekle ilgili çalışma ortamında geçtiğini belirten Müdür Tanrıkulu, ''Gençlerimizin doğru mesleği seçerek mutlu bir geleceğe sahip olmalarında yalnız onların değil, başta ailelerimiz olmak üzere toplamın tüm kesimlerinin sorumluluğu oldukça fazladır. Makineleşme ve dijitalleşmenin hiç olmadığı kadar hızlı yaşandığı günümüzde yalnızca meslek seçmenin değil, sahip olduğumuz veya olacağımız mesleğin geleceği hakkında doğru bilgiyi edinmenin ehemmiyeti de büyüktür. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki dijital teknolojilerin iş ve üretim seçimlerine girmesiyle, şu andaki mesleklerin birçoğu gelecek 20 yıl içinde makineler tarafından yapılacak" dedi.


Tanruıkulu, gençlerin işgücünün geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda kendilerini geliştirmek mecburiyetinde olduğunu ifade etti.

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