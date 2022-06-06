Öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçede bulunan Pazarlar Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere polislik mesleği anlatıldı.

Pazarlar ortaokulu bahçesinde Polis ekiplerince trafik kuralları ile ilgili uyulması gereken kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.

Pazarlar İlçe Emniyet Amirliği Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri Pazarlar Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere polisi, polisin yaptığı görevleri tanıttı, polislik mesleği hakkında bilgi verdi. Polislerin yaptığı görevleri anlatan görevliler, öğrencilere polisten korkulmaması gerektiğini, polisin her zaman ihtiyaç duyanların yanında olduğunu söyledi.

Ayrıca Pazarlar ortaokulu bahçesinde Polis ekiplerince trafik kuralları ve uyulması gereken diğer kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.