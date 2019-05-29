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Öğrencilere sınav öncesi motivasyon iftarı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde, Belediye Başkanı İbrahim Yavuz tarafından Liseye Geçiş Sisteminde (LGS) öncesi, moral ve motivasyon amaçlı iftar yemeği verildi.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde, Belediye Başkanı İbrahim Yavuz tarafından Liseye Geçiş Sisteminde (LGS) öncesi, moral ve motivasyon amaçlı iftar yemeği verildi.


Naşa Belde Belediye Başkanı İbrahim Yavuz “Beldemizdeki 8'inci öğrencilerimizle sınav öncesi moral ve motivasyon yemeğinde bir araya geldik. Okul Müdürü Necmettin Arlı ve fedakar öğretmen kadrosunun her zaman yanındayız. Milli manevi değerlere bağlı, vatanını ve milletini seven bir neslin yetiştirilmesi için yerel yönetim olarak desteklerimiz devam edecek. Liseye Geçiş Sistemi için 1 Haziran'da yapılacak olan sınavda, öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.

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