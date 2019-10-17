Öğrencilere süt ikramı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 750 öğrenciye süt dağıtımı yapıldı.

Sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu belirten, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Dünya Gıda Günü'nün en önemli hedeflerinden biri de yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi yaygınlaştırılması olduğunu ifade etti. Tokdemir, “ İlçemizdeki iki ilkokulda toplam 750 öğrenciye çilekli, kakaolu ve muzlu süt verdik, sevinçleri görülmeye değerdi. Çocuklarımıza süt içme alışkanlığı kazandırmak, farkındalık oluşturmak ve sütü sevdirmek için yapılan bu faaliyete destek veren Süt Üreticileri Birliği Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz” dedi.