Öğrencilere “Temel Afet Bilinci Eğitimi”

Kütahya Özel Germiyan Bilge Koleji öğretmen ve öğrencileri AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti. AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve Şube Müdürü Ahmet Ayan tarafından öğrencilere ilk olarak Müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi verildi. Öğrencilere daha sonra afet öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere, aile bireyleriyle birlikte alınması gereken tedbirleri ele alan “Temel Afet Bilinci Eğitimi” verildi. Eğitimde özellikle deprem anında yapılması gereken “Çök-Kapan-Tutun” hareketi uygulamalı olarak gösterildi.