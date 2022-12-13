Öğrencilere 'Trafik kuralları' semineri

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde ortaokul öğrencilerine "Trafik kuralları" konulu seminer verildi.

Pazarlar Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak Pazarlar Ortaokulu konferans salonunda Ortaokul 7. sınıf öğrencilerine trafik konulu seminer verildi.

Seminere Konuşmacı olarak Pazarlar İlçe Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Halil Yasa katıldı.

Pazarlar Ortaokul Müdürü İsmail Gürakan, "Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi " çerçevesinde Pazarlar ilçe Emniyet Amirliği polis memurları tarafından trafik eğitimi verildi. Katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.