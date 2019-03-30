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Öğrencilere ve velilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde öğrencilere ve velilerine ’’Büyük Değişimler Küçük Bir Dokunuşla Başlar" sloganıyla bağımlılıkla mücadele eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde öğrencilere ve velilerine ''Büyük Değişimler Küçük Bir Dokunuşla Başlar" sloganıyla bağımlılıkla mücadele eğitimi verildiği bildirildi.


Ortaokul 5. sınıf öğrencileri ile velilerine ilçe genelinde bağımlılıkla mücadele eğitimi verildiği ve eğitime olan ilginin oldukça yoğun olduğu açıklandı.


Rehber Öğretmen Ercan Yayla, yaptığı açıklamada, ''Öğrenci ve öğrenci velilerimize bağımlılıkla mücadele eğitimi veriyoruz. Bugün 17 öğrenci velisinin katıldığı programda tütün, alkol, madde bağımlılığı ile sağlıklı yaşam üzerine bilgiler verdik. Çocuklarının ne gibi tehlikeler ile karşı karşıya kaldığı, nasıl davranılması gerektiğini anlattık'' ifadelerini kullandı.

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