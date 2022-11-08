Kütahya Belediyesi'nin kapasitesini artırarak daha çok sokak hayvanlarına ulaştığı, Sokak Hayvanları Bakımevi'ne yapılan ziyaretler sürüyor.

Şehirde sahipsiz sokak hayvanlarına tüm imkanlarıyla sahip çıkan Kütahya Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Bakımevi'ni, Dumlupınar Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu üyesi 16 gönüllü ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere, veteriner hekimler tarafından bilgiler verildi.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, sokak hayvanları için mama kabı ve mama hediye edilerek öğrencilerde farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.