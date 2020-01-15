İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilere 'Vücut sağlığı ve hijyen' eğitimi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde öğrencilere ’Vücut sağlığı ve hijyen’ eğitimi verildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde öğrencilere 'Vücut sağlığı ve hijyen' eğitimi verildi.


Verilen eğitimlerde, öğrencilere sağlığa zararlı ortamlardan korunmak için alınabilecek önlemler, el ve gıda hijyeni, kişisel bakımlarında dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.


Bu tür eğitimlerin öğrenciler için çok faydalı olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Volkan Avcı, "Eğitimlerin verilmesinde katkı sunan öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin günlük hayatını yakından ilgilendiren ve sağlık açısından oldukça önemli olan konular, verilen eğitimlerde ayrıntılı olarak anlatıldı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.