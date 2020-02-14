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Öğrencilerin Bilek Güreşi ve Taekwondo başarı

Kütahya Final Akademi Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Taekwondo ve Bilek Güreşi Şampiyonaları’nda başarı elde etti.

Kütahya Final Akademi Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğrencileri, Taekwondo ve Bilek Güreşi Şampiyonaları'nda başarı elde etti.


Taekwondo da 68 kiloda Cengiz Aydoğdu Kütahya birincisi, Bilek Görüşe Şampiyonası'nda da 45 kiloda sağ ve sol kolda Ravza Toker Kütahya birincisi, 65 kiloda sağ ve sol kolda Büşra Ay Kütahya ikincisi, 65 kilo da sağ ve sol kolda Nefise Yaşar Kütahya üçüncüsü, 80 kiloda sağ ve sol kolda Büşra Aydın Kütahya üçüncüsü oldu.


Okul Müdürü Muhammet Uygun, başarı elde ederek kurumlarının adını duyuran öğrencileri tebrik etti.

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