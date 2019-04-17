Öğrencilerin Eskişehir'e bilim, kültür ve sanat gezisi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri için Eskişehir'e bilim, kültür ve sanat gezisi gerçekleştirildi.

Sınıf Öğretmenleri Semra Bülbül ve Yusuf İzzettin Kelek nezaretinde sabah erken saatlerde yola çıkan 4. Sınıf öğrencileri öncelikle Eskişehir´de Sazova Parkı bölgesine geçtiler. Burada Bilim Deney Merkezi, Uzay Evi, Hayvanat Bahçesi, Sualtı Dünyası, Masal Gemisi ve Masal Şatosu´nu gezen ekip, öğle yemeğinin ardından Atlı Han´ı gezmek üzere merkeze geçtiler. Turun tamamlanmasının ardından dönüşe geçen öğrenciler eğlenceli ve öğretici bir gezi olduğunu söylediler.

Okul Müdürü İsmail Değirmenci, Eskişehir'e bilim, kültür ve sanat gezisi düzenlemekteki amaçlarının, öğrencilerde güven ve sorumluluk duygusu oluşturmaya, kendini ve öncelikli ilgi alanlarını keşfetmesine ve beceriler kazanmasına imkan sağlamak olduğunu söyledi.