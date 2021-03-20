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Öğrencilerin gözüyle Covid-19

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar İlk ve Ortaokulu’nda “Sloganlarla Covid-19 Tedbirleri” projesi kapsamında yapılan etkinlikler oluşturulan okul duyuru panosunda sergilendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar İlk ve Ortaokulu'nda “Sloganlarla Covid-19 Tedbirleri” projesi kapsamında yapılan etkinlikler oluşturulan okul duyuru panosunda sergilendi.


Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından Covid-19 salgın hastalığına karşı öğrencilerin ve halkın bilinçlendirilmesi için organize edilen “Sloganlarla Covid-19 Tedbirleri” projesi kapsamında Kutluhallar İlk ve Ortaokulu'nda çeşitli etkinlikler yapıldı. Yapılan etkinliklerde ortaya çıkan çalışmalar daha sonra okul duyuru panosunda sergilendi.

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