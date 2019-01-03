Öğrencilerin kayak keyfi

Kütahya'nın Pazarlar İlçesi Sofular Ortaokulu öğrencileri yeni yılın ilk gününde 2023 Vizyonu kapsamında Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kayak kursuna katıldı. Köy ortaokulu öğrencileri, hayatlarında ilk kez kayak merkezine giderek kayak yaptılar.

Sofular Ortaokulu tarafından Murat Dağı Kayak Merkezinde düzenlenen kayak kursu öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Yılın ilk gününde yapılan kurs Gediz Gençlik ve Spor Müdür Muhammet Keskin'in öğrencilere verdiği kayak eğitimi ile başladı. Eğitimin arkasından öğrenciler ilk kayak deneyimini yaşadılar.

6. sınıf öğrencisi Yusuf Yıldızhan, "Bugün çok güzel bir deneyim yaşadık. En zirvede bembeyaz karların arasında ayağımızda kayak takımlarıyla kayak yapmayı öğrendik. Okulumun en sevdiğim tarafı da bu bir şeyi hayal etmemiz yeterli, hayallerimiz bir anda gerçeğe dönüşüyor" dedi.

Görüşlerini aldığımız Okul Müdürü Ali İhsan Poslu, "Okulumuzun temel prensibi öğrencilerimizin istek ve ilgileri doğrultusunda farklı alanlara yönlendirmek. Biz öğrencilerimize farklı deneyimler yaşatarak onların ilgi alanlarını belirlemeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Böyle bir tesisi bölgemize kazandırdığı için Gediz Belediyesine ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Keskin'e teşekkür ederim" diye konuştu. (MB-EFE)