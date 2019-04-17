Öğrencilerin tiyatro heyecanı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde anaokulu öğrencileri, tiyatro izlemenin heyecanını yaşadı.

Manisa Gölge tiyatroları tarafından müzik eşliğinde 'Neşeli tavşan' adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Pazarlar Anaokulu öğrencileri tiyatro etkinliğinde doyasıya eğlendi. Okulun konferans salonunda yapılan tiyatro gösterisine Okul Müdürü Hüseyin Coşar, öğretmenler ve minik öğrenciler katıldı.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili bilgi veren Pazarlar Anaokulu Müdürü Hüseyin Coşar, "Okulumuz öğrencilerine daha önceden planladığımız, tiyatro sevgisini kazandırmak ve yaşantılarında farklı bir pencere açmak amacıyla tiyatro etkinliği düzenledik. Okulumuz tiyatro etkinlikleri çerçevesinde Manisa Gölge tiyatroları tarafından neşeli tavşan tiyatro gösterisi çocuklarımıza izletildi . Birkaç saatlik zaman dilimi içerisinde çocuklara farklı dünyaların kapılarını açan, onların kaliteli vakit geçirebilmelerine olanak sağlayan tiyatrolar, bu yönüyle anne babaların da okul öncesi eğitimcilerinin de etkinlik listelerinin her zaman başını çekmektedir. Bu nedenlerden dolayı bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Her şey çocuklarımız için" dedi.