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Öğrencilerin topladığı kapaklar bir engelliye umut olacak

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin engelli bir bireye tekerlekli sandalye temin etmek amacıyla başlattıkları "Kapaklar Çöp Değil Umut Olsun" kampanyasında yaklaşık 230 kilogram plastik kapak toplandığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu Çevre Koruma Kulübü öğrencilerinin engelli bir bireye tekerlekli sandalye temin etmek amacıyla başlattıkları "Kapaklar Çöp Değil Umut Olsun" kampanyasında yaklaşık 230 kilogram plastik kapak toplandığı bildirildi.


Kampanya kapsamında toplanan her renk, boy ve çeşit kapakların yıl boyu biriktirildiğini ifade eden Çevre Koruma Kulübü Danışman Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen,” İlçemizin tüm okullarından, kamu kurum ve kuruluşlarından, esnaflarımızdan, gönüllü velilerden, öğretmen ve öğrencilerimizden sağlanan destek ile yaklaşık 230 kilogram plastik kapak toplandı. Bu kampanya sayesinde toplanan plastik kapaklar ihtiyaç sahibi engelli bir bireye tekerlekli sandalye temin edecek miktara ulaşmış oldu. Çuvallanarak Omurilik Felçlileri Derneğine gönderilen kapaklarımız sayesinde en kısa zamanda ilçemizden bir engelli bireye sandalye temin etmiş olacağız” dedi.


Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, öğrencilerin başlattığı toplum hizmeti çalışmasına destek veren tüm Hisarcıklılar'a, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

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