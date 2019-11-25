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Öğrencilerin yamaç paraşütü ilgisi

Kütahya’nın Pazarlar İlçesinde İlk ve Ortaokulu öğrencileri, yamaç paraşütü deneme uçuşu yaptı.

Kütahya'nın Pazarlar İlçesinde İlk ve Ortaokulu öğrencileri, yamaç paraşütü deneme uçuşu yaptı.


Yamaç paraşütünün özellikleri, taşıyacağı ağırlık, kalkışa ve uçmaya uygun hava şartlarının neler olduğu, paraşütün kontrolü ve yere iniş konularında bilgi sahibi olan öğrenciler, daha sonra Boğazköy Alya Uçuş Alanı'nda yamaç paraşütü ile uçuş yaptılar.


Sofular Ortaokulu öğrencisi Erhan Güçlü ise, yamaç paraşütçülüğünün kendisi için önemli bir tutku olduğunu anlatarak, ileri ki yıllarda mutlaka bu sporu yapmak istediğini bildirdi.

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