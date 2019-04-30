Öğretim üyesi Ersoy'dan Rektör Gören'e ziyaret

Dr. Remzi Gören Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ruhi Ersoy ve Sosyal ve Kültürel Paylaşım Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Tuncay Bülbül ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Remzi Gören, Dumlupınar Üniversitesinin “Tarih, Toplum, Kültür ve Siyaset Üzerine Düşünceler” etkinliğinde konuşma yapacak olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Ruhi Ersoy'a ve Topluluk Danışmanı ve Fen Edebiyat Fakültesi'nin Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Bülbül'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Ersoy ve Bülbül de Rektör Gören'e iyi dilekleri için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.