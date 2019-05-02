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Öğretim üyesi Özcan'a 'İlim ve Teşvik Armağanı' ödülü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç.

Dr. Altay Tayfun Özcan, Türk Ocakları tarafından verilen Ziya Gökalp Türk Ocakları 'İlim ve Teşvik Armağanı'na layık görüldü.


Türk Ocaklarının 45. Olağan Büyük Kurultayı'nda düzenlenen töreninde ödül alan Doç. Dr. Altay Tayfun Özcan, kendisini bu ödüle layık gören, Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu'na teşekkür etti.


Törende 8 başlık altında 10 kişi ve kuruma verilen ödüller sahiplerini buldu. Özcan'la birlikte İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü de aynı ödüle layık görüldü.

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