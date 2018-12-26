Öğretmen, atıl malzemelerden mangala oyunu masası yaptı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda Sınıf Öğretmeni Yusuf Kelek, atıl malzemelerden 2 ahşap mangala oyunu masası imal etti.

Okul Müdürü İsmail Değirmenci, öğrencilerin soğuk havalarda mangala oyununu sınıflarında daha rahat bir ortamda oynayabilmelerine imkan sağlamak amacıyla atıl durumdaki eski malzemelerden yararlanarak 2 ahşap mangala oyunu masası yapan 4/B Sınıf Öğretmeni Yusuf Kelek'e teşekkür etti.

Değirmenci,” Okulumuzun deposundan temin ettiği, atıl durumdaki eski malzemelerden yararlanan öğretmenimiz, adeta bir marangoz gibi ustalığıyla iki ahşap mangala oyunu masası yapmış, daha sonra öğrencilerimiz ile birlikte masaların son dokunuşlarını yapıp boyayarak okulumuza kazandırmışlardır. Okulumuza ahşap mangala oyunu masası desteğinde bulunan Yusuf Kelek öğretmenimize teşekkür ediyorum” dedi.