Öğretmen, öğrenci ve veliler: “Evde kal evde söyle” dediler

“Evde kalalım, Ramazan'ın manevi iklimini evlerimizde yaşayalım” tavsiyesiyle başlayan ve Ulucami görüntülerinin de bulunduğu video dinleyenlere manevi bir haz sunuyor. Ney, kabak kemane, ritim saz, tambur ve ut gibi enstrümanlarla eski ve yeni Müzik Öğretmenleri Mehmet Sevim, Furkan Akyel, Erhan Bozkurt, Cankat Tetik ile R. Oğuzhan Kavukçu'nun gerçekleştirdikleri müzik dinletisine öğrenci ve veliler de solist olarak katıldı.