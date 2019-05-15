Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde görev yapan öğretmen ve idarecilere ilk yardım semineri verildi.

Altıntaş ilçesi İstiklal İlkokulu'nda açılan ve iki gün süren seminere, ilçede görev yapan tüm öğretmen ve idareciler katıldı. Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu yaptığı açıklamada, "İlçemizde görev yapan idareci ve öğretmenlerimize yönelik ilk yardım semineri verildi. Hayatımızın önemli bir parçası olan ilk yardım konusunda öğretmenlerimizin bilinçlendirilmesi sağlandı. Seminer sürecinde, gündelik hayatta sağlık konusunda her an karşılaşma ihtimalimiz olan acil durumlara müdahale edebilmenin yolları, yöntemleri ve ilk yardımın nasıl olması gerektiği konuları üstüne bilgiler sunulmuştur. İlk yardım esnasında, özellikle acil servis gelene kadar olan süreci yönetmenin, kişiyi hayatta tutabilmenin anahtar noktası olduğu üzerinde durulmuştur" ifadelerini kullandı.