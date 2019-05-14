Öğretmen ve öğrenciler iftar yemeğinde buluştu

Öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla Belediye Gençlik Parkında düzenlenen iftar yemeğine, 50 öğrenci ve 40 civarında öğretmen ile aileleri katıldı. Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Gökhan Said Mamak, Ramazan etkinlikleri kapsamındaki vaaz ve hatim faaliyetlerinin yanı sıra kurum kültürünü, birlikteliği ve paylaşma ruhunu diri tutmak adına öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla iftar programı düzenlendiklerini ifade ederek, “Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.