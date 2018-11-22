Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri 37 yıl aradan sonra buluştu.

Tavşanlı Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümü 3-C sınıfından mezun olan 37 öğrenci 37 yıl sonra mezun oldukları okulda hayatta kalan ulaşabildikleri 5 öğretmenle buluştular.

Türkiyenin değişik illerinde bulunan 37 öğrenci büyük bir vefa örneği göstererek mezun oldukları okulda ,kendilerine büyük emeği geçen öğretmenleri ile bir araya geldiler.

Sosyal medya üzerinden 15 gün içinde organize olup önce birbirlerini sonra öğretmenlerini bulan öğrenciler mezun oldukları okul idaresi ile iletişime geçip ,okul müdürü Raşit Küçükkağnıcı'nın katkılarıyla okullarında buluştular.

Okul yemekhanesinde kahvaltı da buluşan 37 öğrenci ve hayatta olan öğretmenlerinin buluşma anı duygusal anlara sahne oldu.

Kahvaltı sonrası okulu ve sınıfları gezen öğrenciler 37 yıl sonra öğretmenlerinden tekrar ders aldılar hasret giderdiler. (Tİ - EFE)