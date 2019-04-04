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Öğretmenden öğrencilere Karagöz ve Hacivat gösterisi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda Sınıf Öğretmeni Yusuf İzzettin Kelek tarafından öğrencilere Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gösterisi sunulduğu bildirildi4/B Sınıfı Öğretmeni Yusuf İzzettin Kelek’in, ana sınıfından başlayarak tüm sınıflara her karakterde sesini değiştirerek ustaca sunduğu orta oyunu gösterileri öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda Sınıf Öğretmeni Yusuf İzzettin Kelek tarafından öğrencilere Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gösterisi sunulduğu bildirildi


4/B Sınıfı Öğretmeni Yusuf İzzettin Kelek'in, ana sınıfından başlayarak tüm sınıflara her karakterde sesini değiştirerek ustaca sunduğu orta oyunu gösterileri öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.


Yusuf İzzettin Kelek, Hacivat Karagöz Gölge Oyunu seti ve kuklalarla minyatür sahnede öğrencilere Karagöz, Hacivat'ın yanında Beberuhi, Zenne ve Çelebi karakterlerini de tanıttığını belirterek, orta oyunu gösterisiyle amaçlarının öğrencilerin kendi kültürlerine ait ögeleri görsel ve işitsel yolla daha kalıcı şekilde öğrenmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.


Öğrenciler orta oyunu gösterilerinde birlikte gülüp eğlendiler. Gösteri sonlarında öğrencilerden bazılarına da gösteri yaptırıldı.


Okul Müdürü İsmail Değirmenci, bu tür sosyal etkinliklerin öğrencilerin kişisel gelişimine büyük etkisi olduğunu belirterek, Sınıf Öğretmeni Yusuf İzzettin Kelek'e teşekkür etti.

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