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Öğretmenler adına bin 300 fidan dikildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğretmenler için hatıra ormanı oluşturuldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğretmenler için hatıra ormanı oluşturuldu.


Tavşanlı-Kütahya Karayolu üzerinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tavşanlı İlçe Temsilciliği tarafından öğretmenler adına bin 300 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.


TÜGVA Tavşanlı İlçe Temsilcisi Recep Bilge, "Türkiye Gençlik Vakfı Tavşanlı temsilciliği olarak 24 Kasım öğretmenler günü olması sebebiyle onların anısına toplamda bin 300 fidan dikimi gerçekleştirdik. Dikim yapmış olduğumuz alanı ilçe orman müdürlüğümüz bize tahsis etti" diyerek katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.


Fidan dikimine Kaymakam Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özden, Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın, Ak Parti İlçe Başkanı Nejat Tülek, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı. (Tİ -EFE)

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