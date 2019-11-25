Öğretmenler, ara tatil fırsatını gezi ve araştırma ile değerlendirdiler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğretmenler ara tatili gezi ve araştırmalar ile değerlendirdi.

Tavşanlı'nın tarihi ve önemli yerlerini ziyaret eden öğretmenler ilçeyi tanıma fırsatı da buldu.

Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarih öğretmeni Mesut Kocaman yaptığı açıklama, "Bildiğiniz gibi, bakanlığımız bu yıl ilk kez ara tatil uygulaması yaptı. Özellikle öğretmen arkadaşlarımızın bu tatilde eğitim, kültür, sosyal aktiviteler açısından kendilerini geliştirmeleri açısından bir takım özel projeler yapmaları istendi. Biz de Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje okulu olarak Tavşanlı tarihi kent dokusunu, Tavşanlı Kızılay Şubesini ziyaret ettik. Tavşanlı'nın dini mekanlarını, eski evlerini, özellikle de Kızılay Tavşanlı Şubesi olan Ahmet Ağalar konağını öğretmen arkadaşlarla inceleme imkanımız oldu. O günkü eski tarihi dokuyu, eski mahalle kültürünü, konak anlayışını ve buradaki yaşantıyı öğretmen arkadaşlar ile birlikte Tarihçi gözüyle inceleme imkanımız oldu. Kızılay Konağına özellikle ev sahipliği nedeniyle ayrıca teşekkür ederiz" dedi.