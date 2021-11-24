Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen unvanını aldığı, gelecek nesilleri emanet ettiği öğretmenlerin günü olan “24 Kasım” Kütahya'da coşkuyla kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Hezar Dinari Kültür Merkezinde düzenlenen kutlama programı Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik'in katılımıyla yapıldı.

Öğretmenliğin temel değerlerinin sevgi, vefa ve sabır olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, “Sevgi kazanmak istiyorsanız sevmek zorundasınız. Öğretmenlerimizin de hepimizin hayatındaki temel karşılığı sevildiğimizi hissettirmeleridir. İlkokul öğretmenimizin unutulmaması, zihnimizde yer etmesinin nedeni de budur” dedi.

Türkiye'nin daha güçlü ve güvenli yarınlara ulaşmasının temel şartının da eğitim olduğunun altını çizen Vali Çelik, “Eğitimin en temel dinamiği de öğretmenlerimiz. Onların bize kattıkları değer yargıları, bilgi, ahlak bizim yarınlarımızın ne olacağını belirleyen hususlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi: ‘Yarınlar, öğretmenlerin eseri olacak.' ‘Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmendir.' Bugün bizde eksik olan, yanlış olan, fazla olan, iyi olan hepsinin altında öğretmenlerimizin imzası var” ifadelerini kullandı.

Şehit öğretmenleri de rahmet ve minnetle yâd eden Vali Çelik, “Mazgirt Darıkent beldesinde şehit edilen 6 öğretmenimiz, Aybüke ve Necmettin öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; emekli öğretmenlerimize sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.

Öğretmenlerin insanların hayatında bıraktığı unutulmaz izlere de değinen Vali Çelik, okul duvarının altında kalarak yaşamını yitiren ve son sözleri “Dünyanın bütün çiçeklerini getirin bana” olan köy öğretmeni Şefik Sınığ'ın hayatını katılımcılarla paylaştı.

Programda Vali Ali Çelik ile protokol üyeleri tarafından emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi ve plaket verildi.

Öğretmenler Günü kutlama programı adaylığını dolduran öğretmenlerin yemin töreniyle sona erdi.