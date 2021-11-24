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Öğretmenler, gününü gölet manzarasıyla kutladı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğretmenleri, Öğretmenler Günü’nü Emet ilçesi Tahtalı Göleinin büyüleyici manzarasında kutladılar.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğretmenleri, Öğretmenler Günü'nü Emet ilçesi Tahtalı Göleinin büyüleyici manzarasında kutladılar.


Okul Müdürü İsmail Değirmenci, Müdür Yardımcısı Pelin Solak okul öğretmenleriyle mavi ve yeşilin buluştuğu Tahtalı Gölet'inde bir araya geldi. Okul idaresi tarafından öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı ve kendilerine çeşitli hediyeler verildi. Buna mukabil öğretmenlerde okul idarecilerine hediye takdim etti. Daha sonra Tahtalı Göl Evleri Restoranında göledin büyüleyici manzarasında toplu halde yemek yenildi.

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