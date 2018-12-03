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Öğretmenler, işaret diliyle çektikleri videoyu özel eğitim sınıfına armağan ettiler

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, özel eğitim sınıfı öğrencileri için işaret diliyle video çektiler.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, özel eğitim sınıfı öğrencileri için işaret diliyle video çektiler.


İki okulun öğretmen ve öğrencilerinin işaret diliyle hazırladıkları Okul Müdürü Selim Özyurt, Müdür Yardımcıları, Gökhan Sait Mamak, Ali Bütün ile 14 öğretmenin yanında öğrencilerin ve personelinde rol aldığı videoda “Engelsiz bir dünya için, Bir şeyler yapalım”, “Aramızda engel yok”,” Engel ”siz” olmayın”, “Hepimizin bir gün engeli olabilir”, “Engelleri beraber, sevgiyle bitirelim”, “Unutmayın, engel bedende değil, kalptedir” sloganları kullanıldı.


Video Dünya Engelliler Gününde okul sitesinde tüm engellilere ithafen yayınlanmasının ardından büyük ilgi görüyor.


Okul Müdürü Selim Özyurt, engelli bireylerin çektikleri sıkıntıları hatırlamak, onlarla empati kurabilmek ve onlara destek olabilmek amacıyla yapılan çalışmalara katkı olabilmesi için hazırladıkları videonun çekimine öğretmen, öğrenci ve okul personeli olarak katkıda bulunduklarını belirtti.


“Önemli olan insanların kalplerinin engelli olmaması” diyen Özyurt, “Engelli bireyler bizlerden çok fazla bir şey istemiyor. Onlara vereceğimiz bir gülümseme, onlara vereceğimiz selam, onları ziyadesiyle mutlu etmeye yetiyor. Engelli olmak bizim elimizde değil, bugün sağlam olan, yarın engelli olabilir, ama yeter ki kalplerimiz engelli olmasın” dedi. (MA-EFE)

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