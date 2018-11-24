Öğretmenler Korosu Türk Sanat Müziği Konseri geceye renk kattı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Eğitim Bir Sendikası'nın organize ettiği öğretmenler günü etkinliğinde Öğretmenler Korosu büyük beğeni aldı.

Tavşanlı Kültür Sarayında düzenlenen etkinlikte Eğitim Bir Sen'in öğretmenler için gerçekleştirdiği spor turnuvalarında dereceye girenlere plaket takdim edildi.

Geceye Ak Parti İlçe Başkanı Nejat Tülek, Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın, Eğitim Bir Sen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse, Eğitim Bir Sen Tavşanlı Başkanı Mesut Kocaman, Eğitim Bir Sen Kadın Kolları Başkanı Nimet Uzan ve çok sayıda öğretmen ile idareci katıldı.

Gecede konuşma yapan Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın, "Belediye Başkanı olduktan sonra da öğretmenlik duygusu hiçbir zaman aklımdan ve içimden çıkmamıştır. Çünkü öğretmenlik mesleği Peygamberlik mesleğidir. Ülkemizin, dinimizin, vatanımızın, bayrağımızın bu topraklarda en büyük savunucusu öğretmenlerimizdir. Bayrağımızın dalgalanmasında, İstiklal Marşımızın canlı bir şekilde söylenmesini sağlayan benim öğretmenimdir."

Gece öğretmenlerden oluşan Türk Sanat Müziği Korosunun birbirinden eşsiz eserleri sunması ile son buldu. (Tİ - EFE)