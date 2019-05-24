Öğretmenlerden LGS'ye katılacak öğrencilere gönüllü eğitim

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu Öğretmenleri, Lise Geçiş Sınavı (LGS)'ye girecek öğrencilere her akşam ücretsiz kurs veriyor.

Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokul Müdürü İsmail Yıldız yaptığı açıklamada, "Okulumuz 8. sınıf öğrencilerimizin liseye giriş sınavına hazırlıkları kapsamında her gün akşam 2 saat eğitim veriliyor. Öğretmenlerimizin tamamının katılımıyla yapılan derslerde tüm konulara yer vermeye çalışıyoruz. İftardan sonra başlayıp 2 saat devam eden akşam dersleri, öğrencilerden büyük ilgi görürken velilerin takdirini topluyor" diye konuştu.