Kütahya'da ulusal araştırmalara yönelik çalışmalara katkı sunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi'nde görevli öğretmenlere başarı belgesi verildi.

İl Ölçme Değerlendirme Merkezinde görevli Koordinatör İslam Aktepe ile öğretmenler yaptıkları katkılardan ve başarılı çalışmalarından dolayı "Başarı Belgesi" ile taltif edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda yapılan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından başarı belgeleri sahiplerine verildi.

Müdür Hasan Başyiğit, yaptıkları çalışmalardan ve katkılarından dolayı Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde koordinatörlük görevini yürüten Şube Müdürü İslam Aktepe'ye ve öğretmenlere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ulusal ve uluslararası izleme araştırmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalarda saha uygulaması, ulusal araştırmalara yönelik soruların hazırlanması, değerlendirilmesi, planlanması ve bunlara ait raporların oluşturulması süreçlerinde illerde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerinde görevli koordinatör, öğretmenler ve personel görev alıyor.