Öğretmenlere, “Kariyer Danışmanlığı” eğitimi

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Meslekî Yönlendirmede Kariyer Danışmanlığı ve Kütahya Meslek Ölçeğinin Geliştirilmesi" projesinin ilk ayağı olan Kariyer Danışmanlığı eğitimi tamamlandı.

Proje kapsamında toplam 25 öğretmene, öğrencilerin yönlendirilmesinde kullanılan ölçme araçları, veli görüşleri, ders başarıları gibi değişkenlerine bağlı olarak ölçek geliştirmede kullanılan korelasyon, rekreasyon, KR20-21 faktör analizi gibi kavramların 5 gün, 30 saatlik eğitimi verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekibin alacağı danışmanlıkla "Kütahya Meslek Ölçeği" oluşturulacak ve bu ölçek sayesinde öğrenciler yetenekleri doğrultusunda ilgili meslek liselerine yönlendirilecekler.