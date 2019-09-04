Öğretmenlere trafik semineri verildi

Kütahya'nın Pazarlar İlçesi Sofular İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlere temel trafik eğitim semineri verildi.

Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2019/2020 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğretmenlere eğitim vermeyi sürdürüyor.

Sofular Ortaokulu Toplantı Salonu'nda öğretmenlere temel trafik eğitimi semineri verildi.

Pazarlar Emniyet Amirliği Trafik Şube Müdürlüğü yetkililerince verilen seminerde okullarda verilecek trafik eğitimlerinin çocuklar tarafından nasıl daha iyi kavranacağı ele alındı.

Seminerde temel trafik eğitiminin önemine de yer verilerek, "Temel trafik eğitimi çocukların küçük yaşlarda trafik kaidelerini anlamasını ve benimsemesini sağlar. Temel trafik eğitimini erken çağlarda çocuklara vermeye başlayan ülkelerde trafik kazalarında bir düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir. Temel trafik eğitiminin gayesi kazaları azaltmak, insanları trafik konusunda bilgilendirmektir" denildi.