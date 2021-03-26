Okul bahçesi ağaçlandırıldı

Kütahya'nın Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Gürgenyayla Orman İşletme Şefliği tarafından okul bahçesi ağaçlandırması yapıldı.

Domaniç Çamlıca İlkokulu bahçesinde yapılan fidan dikim etkinliğinde öğrenciler karaçam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Öğrencilerin doğayı, ağacı sevmenin ve korumanın önemini kavramalarının amaçlandığı etkinliğe Çamlıca İlkokulu Müdür Yardımcısı Yusuf Bakır, Domaniç Gürgenyayla Orman İşletme Şefi Meryem Yağlı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Ağacı ve ormanı sevmek, korumak küçük yaşlarda çocukların kalbine yerleşirse toplum olarak daha güzel yarınlara merhaba deme şansımız olur” diyen Bölge Müdürü Hasan Keskin, okul bahçesi ağaçlandırmalarının önemine değinerek, Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü Gürgenyayla Orman İşletme Şefliği tarafından yapılan fidan dikim etkinliğine emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Düzenlenen organizasyondan dolayı memnuniyetini dile getiren Okul Müdür Yardımcısı Yusuf Bakır, fidan dikmenin çocuklar üzerinde pozitif bir etki oluşturduğunu ifade etti ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü nezdinde tüm Orman Teşkilatına katkılarından dolayı teşekkür etti.