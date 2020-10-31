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Okul bahçesinde Korona virüs bilgilendirme afişleri

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Mustafa Kemal Ortaokulu’nda öğrenci ve velileri bilgilendirmek için okul bahçesine Korona virüs bilgilendirme afişleri asıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Mustafa Kemal Ortaokulu'nda öğrenci ve velileri bilgilendirmek için okul bahçesine Korona virüs bilgilendirme afişleri asıldı.


Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ''Ülkemizi, ilimizi ve ilçemizi tehdit eden Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı dev afişler yapıp okul bahçesindeki duvarlarımıza astık. Afişlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına ağırlık verildi. Okulumuzdaki öğrencilerimiz, velilerimiz ve yoldan geçen vatandaşlarımız afişlerimizi okuyup bilgi sahibi oluyorlar. Amacımız Korona virüs salgınına karşı halkımızın daha da bilinçli olmasını sağlamaktır'' ifadeleri kullanıldı.

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