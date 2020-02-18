Okul bahçesine kuş evleri

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde bulunan ağaçlara kuş evleri bıraktı. Her sınıf için bırakılan kuş evlerinin sayısı 17 oldu. "Kuşlar üzülmesin cıvıltıları kesilmesin" diye böyle bir çalışma yaptıklarını belirten felsefe öğretmeni Rabia Meltem Karaca, yaptığı açıklamada, “Kuşlar üzülmesin cıvıltıları kesilmesin, diye bir sosyal sorumluluk projesi, değerler eğitimi kulübünün çalışma projesi olarak hazırladık biz bu projeyi. Bizler güçlü bir medeniyetin nesilleriyiz. İnsana verdiğimiz değer kadar hayvanlara da aynı değeri veren bir toplumuz. Özellikler Kütahya'da kış günleri çetin geçiyor. Çocuklarımızda merhamet, paylaşma, iyi niyet ve hayvan sevgisi oluşturması için çalıştık projemizde. Bütün sınıflarımızın bir yuvası olsun diye okulumuzdaki 17 sınıf adedince kuş yuvası temin ettik. Daha sonra onları boyadık ve asılır hale getirdik. Baharı kuş cıvıltıları ile karşılayacağız inşallah bahçemizde" dedi.

Yapmış oldukları etkinlikten dolayı mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler kuşlar için sevinçli olduklarını dile getirdi.