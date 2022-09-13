Okul çevrelerinde yoğun denetim

Kütahya'da eğitim, öğretim yılının huzur ve güven içinde geçirilebilmesi amacıyla alınan tedbirler, Vali Ali Çelik'in başkanlığında yapılan Okul Güvenliği Toplantısı'nda masaya yatırıldı. Toplantıda; okullarda ve okul çevrelerinde alınan güvenlik, asayiş, trafik önlemleri, okul servislerinin denetimi değerlendirilerek ilave tedbirler istişare edildi.

Kütahya'da bugüne dek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ancak güvenli ortamın muhafazası için tedbirlerin artırılacağına dikkat çeken Vali Ali Çelik, “Öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim almaları için ilimizin tüm dinamikleriyle iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Okulların çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve yoğun denetimler yapılacağına vurgu yapan Vali Çelik; il genelinde jandarma ve polis sorumluluk bölgesindeki 381 okula, 341 güvenli eğitim koordinasyon ve okul görevlisi, okul giriş-çıkış saatlerine ise 80 ekip görevlendirildiğini kaydetti.

İl genelindeki 381 okulun 335'inin 4 bin 962 okul güvenlik kamerasıyla 7-24 korunduğunu belirten Vali Çelik; 7 okulun Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegrasyonunun tamamlandığını, kamerasız okulların ise güvenlik ve risk durumlarının tespit edilerek gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Okulların çevresindeki metruk yapıların yıkılmasına ilişkin gerekli çalışmaların tamamlandığını kaydeden Vali Çelik, “İl merkezimizdeki 13 metruk binadan 10'unun yıkımı tamamlandı. Diğer 2 metruk binanın girişini engelleyecek şekilde fiziki tedbirler alındı, tescilli yapıyla ilgili çalışmalar sürüyor” diye konuştu.