İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Kütahya Eğitim Yönetici Akademisi etkinlikleri çerçevesinde ildeki okul ve kurum yöneticilerine "Sosyal Medyanın Doğru ve Etkin Kullanımı" eğitimi verildi.

Sosyal Medya Uzmanı Murat Ermiş tarafından verilen “Sosyal Medyanın Doğru ve Etkin Kullanımı” eğitiminde gelişen teknolojiyle değişen dünyada hayatın vazgeçilmezi haline gelen sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yönlerine değinen Ermiş, sosyal medyada doğru olduğunu düşündüğümüz ama yanlış olan bazı hususların insanların kendilerine, karşısındakilere, çevrelerine zarar verebileceğini belirtti. Günümüzde, adliyelerdeki suçların çoğunluğunun sosyal medyada işlenen suçlar olduğuna değinen Ermiş, ayrıca sosyal medyayla ilgili rahatsızlıkların, hastalıkların da yeni ortaya çıkmaya başladığını ifade etti.