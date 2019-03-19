Okulda sebze yetiştiriyorlar

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Tarım Meslek Lisesi Öğrencilerinin "Sebze fide yetiştirme" kursuna ilginin her geçen gün arttığı bildirildi.

Tarla ve Bahçe Bitkileri Branşı Öğretmeni Recep Ünal, yaptığı açıklamada, ''İlçemiz ve bölgemizin tek tarım alanında eğitim veren lisesinde öğrenciler hem dersleri aracılığı ile hem de kurumumuz aracılığında açtığımız kurslar ile tarım alanında uygulamalı eğitimlerine devam ediyor. Aizanoi Kültür ve Turizm Derneği ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje ile Tarım Meslek Lisesi uygulama bahçesine yapılan modern sera açtığımız kurslarla hayat buluyor. Sebze fidesi yetiştiriciliği adı altında açılan kursta yetiştirilmeye çalışılan marul, tere, roka.domates , salatalık gibi sebzeler boy atmaya başladı'' ifadelerini kullandı.