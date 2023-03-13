Okullar arası kayak şampiyonası Murat Dağı'nda yapıldı

Kütahya Okullar arası kayak şampiyonası Murat Dağı Termal Kayak Merkezi'nde düzenlendi.

Kütahya Valiliği, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediye Başkanlığı, Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen Okullar arası İl Şampiyonasına 30 sporcu katıldı.

Kayak Şampiyonasında Alp Disiplini, Snowboard, Kuzey Disiplini olmak üzere 3 farklı grupta Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde sporcular zamana karşı yarıştı.

Yarışmalar sonunda dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Törene Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ile protokol üyeleri ve sporcuların aileleri katıldı.

Murat Dağı'nda kayak sporunun her geçen gün geliştiğini ifade eden Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, “Bugün 30'a yakın sporcumuz yarışmalara katıldı. Dereceye giren sporcularımız Erzurum İlinde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Kütahya'yı temsil edecekler. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Şampiyonada birinci olan sporcular 28-31 Mart tarihlerinde Erzurum'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılarak Kütahya'yı temsil edecekler.