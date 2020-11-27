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Okullarda dezenfekte çalışmaları

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde okullar yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dezenfekte edildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde okullar yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dezenfekte edildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada, '' (Covid-19) tedbirleri kapsamında tatil edilen okullarımızda dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Koruyucu kıyafetler ve özel donanımlarla okullarımızın her yerini dezenfekte ettik. Derslikler, oyun alanları, oyun grupları ile öğretmen ve idarecilerin kullandığı odalar temizlenerek öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi. Okullarımızdaki bu uygulamayı eğitim başladıktan sonra da her hafta sonu yapmaya devam edeceğiz'' dedi.

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